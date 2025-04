L'Iran demana als EUA garanties, eliminació de sancions i la contenció dels "esvalotadors com Israel"

Ali Shamjani també exigeix "facilitats per a la inversió" i avisa que no acceptarà un "model libi" que deixi al país indefens

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha concedit "plena autoritat" al ministre d'Exteriors del país, Abbas Araghchi, per negociar a la seva discreció aquest dissabte a Roma un acord nuclear amb els Estats Units basat en nou punts, com ara garanties de la preservació d'un possible pacte, l'eliminació de sancions a la república islàmica o la contenció de països "esvalotadors" com Israel.

Així ho ha anunciat l'assessor polític de l'aiatol·là, Ali Shamjani, al començament de la segona ronda de negociacions sobre el programa nuclear de la república islàmica a la capital italiana, on Araghchi està ara reunit, encara que en un format de converses indirectes, amb l'enviat especial dels EUA, Steve Witkoff.

Aquestes converses són les primeres d'aquest caire des que la primera administració de Donald Trump va decidir abandonar unilateralment el 2018 l'anomenat Pla d'Acció Integral Conjunt, històric acord nuclear signat tres anys abans entre Teheran i les potències mundials (tots els membres del Consell de Seguretat de l'ONU, Rússia inclosa, més Alemanya i la Unió Europea).

L'acord comprometia l'Iran a garantir la naturalesa pacífica del seu programa a canvi de la retirada de sancions i, per tant, la seva reincorporació als mercats internacionals.

Trump va acabar marxant de l'acord, un assoliment del seu predecessor, Barack Obama, després d'assegurar que el pacte no obtenia resultats i que l'Iran estava a punt d'aconseguir una arma nuclear, malgrat que el Teheran ho desmentís constantment.

"Serietat, garanties, equilibri, absència d'amenaces, celeritat, eliminació de sancions, rebuig al model libi, contenció dels esvalotadors (com Israel) i facilitació de la inversió, sense concessions", ha resolt l'assessor clerical en referència particular a l'acord del 2003 entre el sàtrapa libi Muamar Gadafi amb Occident per desmantellar els programes nuclear, químic i de míssils de Líbia.

Successius governs iranians han lamentat les enormes concessions efectuades per Gaddafi en el seu moment, i les veuen com el principi de la seva caiguda vuit anys després, en l'esclat de la Primavera Àrab a Líbia.