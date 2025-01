L'Iran convoca l'ambaixadora italiana per la detenció d'un iranià arrestat a Itàlia

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iran han convocat aquest divendres l'ambaixadora d'Itàlia a Teheran, Paola Amadei, per protestar per la detenció de Mohammad Abedini, un ciutadà iranià que està arrestat a Itàlia, després que dijous Itàlia va convocar l'ambaixador de l'Iran en senyal de protesta per la detenció de la periodista italiana Cecilia Sala.

"Durant la reunió, el funcionari del Ministeri de Relacions Exteriors de l'Iran va subratllar que l'arrest d'Abedini és un acte il·legal sol·licitat pel govern dels Estats Units i està en línia amb les provades intencions polítiques i hostils de Washington de prendre com a ostatges ciutadans iranians", ha assenyalat la cartera iraniana en el seu compte a X.

En aquest sentit, el govern de l'Iran va subratllar que la detenció d'Abedini "no només perjudica les relacions de llarga data entre l'Iran i Itàlia, sinó que també va en contra dels principis i normes del dret internacional, inclosos els drets humans, i es pot considerar una forma de detenció arbitrària".

"El director general per a Europa Occidental del Ministeri d'Afers Exteriors va instar Itàlia a rebutjar la política nord-americana de presa d'ostatges, que és contrària al dret internacional, especialment als drets humans", ha explicat.

Aquests fets ocorren dos dies després que Itàlia va convocar l'ambaixador de l'Iran en senyal de protesta per la detenció de la periodista italiana Cecilia Sala, la qual Teheran acusa de "violar les lleis de la República Islàmica".

"El govern, des del primer dia de la detenció de Cecilia Sala, treballa incessantment per portar-la a casa i exigim que es respectin tots els seus drets. Fins al seu alliberament, Cecilia i els seus pares mai es quedaran sols", va asseverar el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, en un missatge difós a través de les xarxes socials.

Les autoritats d'Itàlia ja havien anunciat que Sala va ser arrestada el 19 de desembre a la capital iraniana quan es trobava "realitzant labors periodístiques". Roma va confirmar llavors contactes amb vista a esclarir la seva situació.