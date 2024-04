L'Iran confisca un vaixell de càrrega vinculat a una empresa israeliana a l'estret d'Ormuz

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La Marina de la Guàrdia Revolucionària iraniana ha confiscat un vaixell de càrrega vinculat a Israel que navegava per l'estret d'Ormuz, segons informa l'agència semioficial de notícies iraniana Tasnim.

"Fonts han informat que el vaixell és l''MSC Aries', de bandera portuguesa, un vaixell de càrrega de contenidors vinculat a l'empresa Zodiac Maritime amb seu a Londres. El grup Zodiac Group del bilionari israelià Eyal Ofer té part de la propietat de Zodiac Maritime", ha informat Tasnim, considerada l'agència de notícies de la Guàrdia Revolucionària, cos militar i ideològic d'elit de les forces armades iranianes.

Aquesta informació s'ha publicat després que l'agència d'operacions de comerç marítim del Regne Unit (UKMTO) ha confirmat que "autoritats regionals" havien confiscat un vaixell que navegava entre les costes de l'Iran i els Emirats Àrabs Units.

La naviliera italo-suïssa MSC ha confirmat que el vaixell ha estat abordat per les autoritats iranianes i que hi havia 25 tripulants a bord. "Lamentem confirmar que l''MSC Aries' (...) ha estat abordat per les autoritats iranianes amb un helicòpter quan creuava l'estret d'Ormuz", ha indicat en un comunicat, recollit per la cadena Al-Jazeera.

"Tenia 25 tripulants a bord. Estem treballant estretament amb les autoritats pertinents per garantir-ne el benestar i per garantir també la tornada del vaixell a resguard", ha afegit. Fonts de la televisió Al-Arabiya apunten que els tripulants eren filipins.

D'acord amb les autoritats britàniques, l'incident ha tingut lloc aproximadament a tan sols 70 milles nàutiques de l'estret d'Ormuz que separa l'Iran dels Emirats.

El ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ja ha assumit que l'Iran té el vaixell en el seu poder, en un acte que ha descrit de pirateria i ha exigit a la comunitat internacional que declari la Guàrdia Revolucionària com a entitat terrorista.

"Els cossos de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran s'han apropiat d'un vaixell de càrrega civil que pertany a un membre de la Unió Europea i que diuen que és propietat d'Israel", ha manifestat Katz.

"El règim de l'aiatol·là Jamenei és un règim criminal que primer dona suport a Hamas i ara es dedica a efectuar operacions pirates en violació del dret Internacional. Demano a la Unió Europea i al món lliure que declarin immediatament la Guàrdia Revolucionària com una organització terrorista i que sancionin l'Iran ara mateix", ha fet saber en el seu compte de la xarxa social X.