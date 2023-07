L'Iran confirma el retorn de la 'policia de la moral' al carrer en una nova campanya per imposar el vel

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iran han anunciat aquest diumenge que tornaran a desplegar la 'policia de la moral' als carrers del país en el marc d'una nova campanya per controlar la vestimenta de les dones, inclòs l'ús del 'hiyab', prop de deu mesos després de la mort sota custòdia de Mahsa Amini, detinguda al setembre per portar suposadament el vel mal posat.

El portaveu de la policia iraniana, Said Montazeralmahdi, ha recalcat durant la jornada que els agents d'aquest cos reprendran la notificació i detenció de dones que no portin el vel en públic, abans d'insistir que la decisió ha arribat després de "demandes de la població i institucions" per "expandir la seguretat pública" i "enfortir els pilars de la família".

"A partir d'avui, la policia, a través de patrulles amb cotxe i a peu, advertirà i sancionarà persones que, desafortunadament, desobeeixin les ordres i continuïn sense respectar el codi de vestimenta", ha dit Montazeralmahdi, segons ha informat l'agència iraniana de notícies Mehr.

Així, ha criticat les persones que "continuen insistint a trencar les normes" i ha recalcat que "en cas que no compleixin amb les ordres de la policia, s'adoptaran mesures legals i seran presentades davant el sistema judicial".

"S'espera que tothom, especialment les dones intel·ligents del país, de les quals depèn el futur d'aquest país, ajudin a la cohesió social i a la seguretat general de la societat mantenint la santedat del vel i respectant les normes acceptades", ha ressaltat.

El cap de l'aparell judicial de l'Iran, Gholamhosein Mohseni-Ejei, va afirmar a principis de juliol que els tribunals del país havien abordat fins llavors més de 20.000 casos relacionats amb les protestes i va sostenir que s'han separat els casos dels "penedits" d'aquells que van participar en disturbis de cara a un procés d'amnisties per part del líder suprem del país, l'aiatol·là Alí Jamenei.

Les autoritats iranianes han eximit les forces de seguretat de tota culpa pel que fa a la mort d'Amini, si bé han reconegut certs excessos durant la repressió de les protestes, que s'han saldat amb prop de 500 morts, segons recomptes facilitats per diverses organitzacions no governamentals.