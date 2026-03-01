L'Iran confirma la mort de l'aiatol·là Alí Khamenei

Europa Press/Contacto/Hasan Mrad
La Guàrdia Revolucionària Iraniana promet un "sever" càstig i anuncia que aviat iniciarà accions contra Israel i bases militars nord-americanes
MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -
L'Iran ha confirmat la mort de l'aiatol·là Alí Khamenei en el marc de l'atac conjunt llançat per Israel i els Estats Units aquest dissabte i ha anunciat 40 dies de dol oficial al país àrab, segons mitjans oficials.
"Amb gran tristesa els informem que, després del brutal atac del govern criminal dels Estats Units i del malvat règim sionista, (...) el Líder Suprem de la Revolució Islàmica, La seva Santedat l'Aiatol·là Ali Khamenei, va ser martiritzat", resa un comunicat de l'agència semioficial Tasnim.
Khamenei ha mort a la seva oficina situada a la seva residència mentre treballava, segons els mitjans iranians, a conseqüència dels bombardejos de Tel-Aviv i Washington que van atacar aquest dissabte per sorpresa el centre de poder del país àrab amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim a l'Iran.
El Govern de l'Iran ha afirmat que aquest "gran crim" no quedarà "impune" i ha sostingut que els responsables de la mort de Khamenei es penediran dels seus actes. "La sang pura d'aquest distingit líder fluirà com una font i erradicarà l'opressió i el crim sionista-nord-americà", sentencia la nota.
Les autoritats del país àrab han mostrat el seu condol a la "la noble nació iraniana" i, a més dels 40 dies de dol oficial, han dictaminat set dies festius.
De la mateixa forma, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha promès exercir un "càstig sever, decisiu i lamentable per als assassins" de l'aiatol·là i ha anunciat que començaran "aviat" l'ofensiva "més feroç" contra objectius d'Israel i bases militars nord-americanes.
"Convidem a tota la societat a demostrar la seva cohesió i unitat nacional al món i als enemics malvats i terroristes d'aquesta nació a través de la seva presència apassionada i èpica en l'àmbit de la defensa nacional", han indicat en un comunicat.
El líder suprem iranià va accedir a la cúpula del sistema polític instaurat a l'Iran després de la Revolució Islàmica després de reemplaçar en 1989 al fundador de la República Islàmica, l'aiatol·là Ruhollah Khomeini, convertint-se en la segona i fins ara última persona a ocupar aquest càrrec.
Els últims anys ha mantingut un discurs de línia dura sobre assumptes internacionals, especialment sobre la projecció de Teheran a la regió, així com internament quant a la imposició de polítiques conservadores entre la societat, la qual cosa ha generat crítiques per la repressió contra dissidents i l'obligatorietat del vel.
Prèviament, el president dels Estats Units, Donald Trump, havia anunciat ja la mort del líder suprem de l'Iran. "Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort", ha assegurat l'inquilí de la Casa Blanca.
"Això no només és justícia per al poble de l'Iran, sinó també per tots els grans nord-americans i per aquelles persones de molts països de tot el món que han estat assassinades o mutilades per Khamenei i la seva banda de criminals sanguinaris", ha assenyalat el president nord-americà en un missatge a les xarxes socials.
Segons Trump, l'aiatol·là "no va poder eludir els sofisticats sistemes d'intel·ligència i rastreig" en col·laboració amb Israel. "Ni ell ni els altres líders que han estat assassinats amb ell van poder fer res", ha afirmat sobre l'operació que ha acabat amb la vida de Khamenei.
Els Estats Units i Israel han llançat aquest dissabte una ofensiva sorpresa amb centenars de bombardejos contra "ubicacions que suposaven una amenaça imminent", amb el sector militar i nuclear en el focus. Washington ha declarat que l'objectiu de l'ofensiva és "desmantellar l'aparell de seguretat del règim".
Teheran estava negociant amb els Estats Units un acord sobre el seu programa nuclear quan els Estats Units va atacar aquest dissabte l'Iran amb el suport d'Israel. Les autoritats iranianes han denunciat una "agressió militar criminal" que viola els principis de la Carta de Nacions Unides i han llançat atacs en represàlia contra bases militars nord-americana en països del Golf, incloent-hi l'Aràbia Saudita, Bahrain, Unió dels Emirats Àrabs, Kuwait i Qatar.