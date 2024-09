L'Iran confirma la mort d'un comandant de la Guàrdia Revolucionària en l'atac israelià a Beirut que va matar Nasrallah

Teheran assegura que aquest "horrible crim" comès per Israel "mai no quedarà sense resposta"



MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat la mort del seu comandant Abbas Nilfroushan en els atacs perpetrats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) divendres passat sobre la capital del Líban, Beirut, arran dels quals més tard es va anunciar que havia mort el líder del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Segons un comunicat de la Guàrdia Revolucionària, Nilfroushan era "un dels comandants i orgullosos veterans de la santa defensa i assessor de la Guàrdia Revolucionària al Líban", que es va unir als "seus camarades màrtirs en l'atac terrorista del brutal règim sionista" de divendres passat, tal i com recull l'agència ISNA.

Les autoritats iranianes han destacat la tasca del comandant Nilfroushan com a assistent d'operacions de les Forces Terrestres de les forces armades de l'Iran, com a assistent d'operacions de la Caserna General de l'Exèrcit General, i el seu rol en la branca d'instrucció.

"Ha portat l'uniforme verd i ha tingut èxit en totes aquestes responsabilitats", ha afirmat la Guàrdia Revolucionària, que ha condemnat fermament els "greus crims comesos pel règim sionista al Líban" i ha traslladat el seu condol per la mort de Nilforushan i la resta de morts en l'atac.

Més tard, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha asseverat que "aquest horrible crim del règim sionista agressor mai no quedarà sense resposta", i ha assenyalat que l'aparell diplomàtic de l'Iran farà ús de "totes les seves capacitats" per garantir la rendició de comptes.

"Aquest acte cruel i covard és un altre senyal de la naturalesa terrorista i criminal del règim sionista i els seus coneguts partidaris", ha manifestat Araghchi.

Les FDI van executar aquest divendres un "bombardeig selectiu" contra una zona residencial a Beirut on afirmaven que hi havia les "casernes centrals" de Hezbollah. L'endemà, tant Israel com la milícia libanesa van confirmar la mort de Nasrallah, en el que suposa un cop d'Israel sobre la taula a escala regional.