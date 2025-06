L'Iran confirma la mort del cap de l'Estat Major de les forces armades en els atacs d'Israel

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'Iran han confirmat aquest dimecres la mort del cap de l'Estat Major de les forces armades, Ali Shadmani, a causa de la "gravetat de les ferides" que va patir en els atacs de l'exèrcit d'Israel durant l'ofensiva aèria del 13 de juny contra el país.

Shadmani havia assumit el càrrec uns dies abans de morir arran del decés del seu predecessor, també en atacs israelians, en un augment de la violència que va fer saltar totes les alarmes a la regió i que va anar seguit d'un atac dels EUA contra instal·lacions nuclears del país.

En aquest sentit, la Guàrdia Revolucionària Islàmica ha indicat que un dels comandants de "més rang" de l'Iran i "líder en temps de guerra", ha mort, tal com ja havia assegurat Israel des del passat 17 de juny, segons informacions de l'agència de notícies Mehr.

L'exèrcit israelià va assenyalar aleshores que "l'eliminació de Shadmani" s'afegia a "una sèrie de neutralitzacions dels alts càrrecs militars de l'Iran", la qual ha degradat "la cadena de comandament de les forces armades iranianes".

Shadmani va ser nomenat com a cap del Comandament de Khatam al-Anbiya el 13 de juny, hores després de la mort del seu predecessor, Qolamali Rashid, en un bombardeig israelià, segons un decret aprovat per Khamenei per reemplaçar diversos alts càrrecs morts en mans de l'exèrcit d'Israel en la seva campanya d'atacs aeris.