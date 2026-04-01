L'Iran confirma contactes amb Witkoff però diu que la confiança en els EUA "és nul·la"

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha confirmat contactes amb l'enviat especial dels Estats Units (EUA), Steve Witkoff, tot i que ha aclarit que aquests missatges no constitueixen una "negociació" amb un país en el qual, ha etzibat, Teheran no té "cap confiança".
"El senyor Witkoff ha enviat missatges directament, però això no vol dir que hi hagi una negociació", ha dit el canceller iranià en una entrevista a la cadena Al-Jazeera, en la qual ha afegit que aquests intercanvis s'han produït "tant en temps de pau, com de guerra".
Després d'apuntar que la República Islàmica no ha tingut mai una "bona experiència" en les negociacions amb Washington, Araghchi ha expressat que el seu país no té "cap confiança" en què les negociacions amb la Casa Blanca "donin resultats", i tot seguit ha sentenciat que "el nivell de confiança (de l'Iran en els EUA) és nul".
"Quan proposen negociacions, el primer que ens importa avaluar és la seva honestedat en el procés. No veiem honestedat. Aquesta confiança no existeix. I perquè es generi confiança, cal fer passos importants perquè puguem arribar a una situació en la qual si més no pugui tenir lloc una negociació", ha reflexionat el responsable de la cartera d'Exteriors.
Així mateix, després de manifestar haver rebut "missatges directes" dels EUA i a través d'"aliats regionals", Araghchi ha tornat a negar que hi hagi negociacions, alhora que ha recordat que l'administració iraniana no ha respost a la proposta amb 15 punts enviada per Washington a l'Iran per arribar a un acord que posi fi a la guerra.