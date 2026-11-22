Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press
MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha afirmat aquest dissabte que la reobertura de l'estret d'Ormuz depèn que els Estats Units compleixin amb les demandes de l'Iran, assegurant que la seguretat al golf Pèrsic ha de ser garantida pels mateixos països de la regió.
Araqchi ha emfatitzat la disposició de l'Iran al diàleg amb els Estats Units, tot i que ha tornat a reiterar que la reobertura d'Ormuz depèn del compliment de les demandes de Teheran, recalcant que "no hi ha solució a la situació actual llevat que els Estats Units reconeguin els seus errors i compleixin els seus compromisos anteriors".
El mandatari iranià ha sostingut en declaracions a la premsa recollides per l'agència iraniana ISNA que la reobertura no seria "difícil" si Washington acceptés les "condicions raonables" de l'Iran, que segons ell són "compatibles" amb el Dret Internacional.
Així, el cap de la diplomàcia iraniana ha confirmat que la seva posició segueix sent "clara": "fins que no es compleixin les demandes de l'Iran, la qüestió de l'estret d'Ormuz i la seva reobertura no és sobre la taula. Alhora, sempre hem declarat que, així com estem preparats per defensar-nos, també estem disposats al diàleg".
En aquest sentit, Araqchi ha demanat que continuïn les converses diplomàtiques entre Teheran i Washington i ha expressat la seva esperança que el "bloqueig s'aixequi mitjançant un enfocament racional". En relació amb la recent visita d'una delegació qatariana a la capital de l'Iran, ha afirmat que són "esforços diplomàtics habituals" i que "els intermediaris existents entre l'Iran i els Estats Units participen contínuament en intercanvis, transmetent idees i propostes durant les seves reunions".
D'altra banda, el ministre iranià també ha posat èmfasi en el fet que la seguretat regional s'ha de basar en les "capacitats" i la "cooperació" dels mateixos països del golf Pèrsic, afirmant que "la principal lliçó de les guerres passades és que la seguretat regional ha de ser endògena, i les discussions sobre aquest tema ja han començat".
Aquestes declaracions es produeixen en el marc del conflicte iniciat el 28 de febrer, quan els Estats Units i Israel van llançar una ofensiva contra l'Iran. Teheran va respondre amb atacs contra objectius en territori israelià i bases militars nord-americanes desplegades a diferents països de la regió.
Tot i que tots dos països van subscriure a mitjans de juny un memoràndum per posar fi a les hostilitats, els enfrontaments es van reprendre posteriorment i el conflicte continua sense resoldre's, amb episodis esporàdics de violència.
La guerra ha afectat greument el trànsit marítim per l'estret d'Ormuz, una via estratègica per al comerç internacional de petroli i gas natural liquat, la pràctica paralització de la qual ha contribuït a disparar els preus mundials dels combustibles.