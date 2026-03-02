L'Iran condemna "fermament" els "brutals atacs aeris" d'Israel contra el Líban

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iran ha condemnat "fermament" aquest dilluns l'onada de bombardejos executada per Israel contra diversos punts del Líban, entre els quals la capital, Beirut, en represàlia pel llançament de projectils des del Líban com a resposta a l'assassinat del líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, en la campanya d'atacs dels Estats Units (EUA) i Israel contra l'Iran.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmaeil Baghaei, ha criticat els "brutals atacs aeris del règim sionista" contra diverses zones del Líban, després que les autoritats libaneses hagin confirmat fins ara més de 30 morts i prop de 150 ferits en aquests bombardejos.
Així, ha acusat Israel d'"una escalada de crims i agressions" contra el Líban malgrat l'alto el foc signat el novembre del 2024 i ha sostingut que el "silenci" davant aquestes accions i la "indiferència mundial contra els crims del règim sionista" han provocat "una continuació dels seus crims, posant la pau internacional en un risc sense precedents".
Baghaei ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes mortals i ha reiterat que la "inacció" de les Nacions Unides "suposarà un dany irreparable al sistema de l'ONU i les normes que n'emanen".
Hores abans, el cap de l'exèrcit d'Israel, Eyal Zamir, ha assegurat que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) "han llançat una campanya ofensiva" contra el partit-milícia xiïta Hezbollah al Líban. "Necessitem preparar-nos per passar diversos dies de combats, molts", ha afirmat, mentre que el ministre de Defensa, Israel Katz, ha ressenyat que el líder del grup, Naim Qassem, "és un objectiu a eliminar".