L'Iran bombardeja una base nord-americana en resposta a l'atac dels EUA a Bandar Abbas

Europa Press/Contacto/Iranian Army Office
MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària iraniana ha assegurat aquest dijous haver atacat la "base nord-americana origen de l'atac" llançat hores abans contra un punt proper a la ciutat de Bandar Abbas, situada enfront de l'estret d'Ormuz, on, segons un funcionari nord-americà, es trobaria una base iraniana des de la qual s'estava llançant un dron.
"Després de l'atac de l'Exèrcit nord-americà contra un punt als afores de l'aeroport de Bandar Abbas a l'alba d'avui, la base aèria nord-americana des d'on es va originar l'atac ha estat atacada amb projectils a les 4.50 (hora local)", ha afirmat el Departament de Relacions Públiques de la Guàrdia Revolucionària Islàmica en un comunicat recollit per l'agència Tasnim, vinculada al cos militar.
Teheran ha defensat aquesta acció al·legant que és "un seriós advertiment perquè l'enemic sàpiga que l'agressió no quedarà impune i que, si es repeteix", la resposta iraniana "serà encara més contundent", remarcant que "la responsabilitat de les conseqüències recau sobre l'agressor".