L'Iran avança mesures "proporcionades" per protegir la seva sobirania

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha mantingut aquest dimarts una conversa amb el seu homòleg de Rússia, Serguei Lavrov, en la qual ha alertat de les "perilloses conseqüències de les accions provocatives" dels Estats Units (EUA) al golf Pèrsic i l'estret d'Ormuz, després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés un bloqueig a la zona arran del fracàs de les converses de pau.
Així, ha assenyalat en un comunicat per les xarxes socials que Araghchi ha advertit de les "perilloses conseqüències de les accions provocatives dels EUA al golf Pèrsic i l'estret d'Ormuz per a la pau i la seguretat a la regió i el món", una conversa en què tots dos han destacat la importància de "mantenir les consultes bilaterals i multilaterals i utilitzar les capacitats diplomàtiques" per a un acord de pau.
Per la seva banda, Lavrov ha aplaudit "el compromís amb el manteniment dels esforços diplomàtics i la recerca de solucions que abordin les causes subjacents del conflicte per assolir una estabilització a llarg termini a la regió, tenint en compte els interessos legítims de la República Islàmica de l'Iran i els seus veïns".
El cap de la diplomàcia russa ha recalcat a més "la importància d'evitar un retorn a la confrontació armada" i ha mostrat la disposició de Moscou d'"ajudar en la resolució de la crisi, que no té solució militar". Així, ha recordat la iniciativa russa per "desenvolupar un concepte per garantir la seguretat al golf Pèrsic que impliqui tots els estats costaners i que tingui el suport dels països externs a la regió".
Araghchi ha mantingut així mateix converses telefòniques amb els seus homòlegs d'Oman i Egipte per abordar el contingut de les infructuoses converses amb els EUA a Islamabad, celebrades dies després que tots dos països assolissin un alto el foc de dues setmanes.
Durant la conversa amb el ministre d'Exteriors omanita, Badr Al Busaidi, Araghchi ha donat les gràcies a Masqat per la seva "posició responsable i de principis" davant l'agressió militar contra l'Iran i ha ressenyat el "compromís" de Teheran amb "preservar la pau i l'estabilitat a la regió amb la cooperació i participació de tots els països regionals, lluny de les intervencions destructives dels EUA".
En el cas del seu homòleg egipci, Badr Abdelatty, tant ell com el ministre iranià han abordat "les continuades accions provocatives i il·legals dels EUA al golf Pèrsic i el golf d'Oman i els atacs del règim sionista a la Palestina ocupada i al Líban", segons la cartera iraniana.