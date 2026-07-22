L'Iran ataca instal·lacions dels EUA a Kuwait, Jordània i un centre de dades a Bahrain

MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de l'Iran ha reivindicat aquest dimecres un bombardeig amb drons contra una guarnició de les forces armades dels Estats Units (EUA) a l'oest de Kuwait i Jordània, a més d'un segon atac a Bahrain contra una instal·lació d'Amazon que ha definit com l'"ull digital" del Comandament Central dels EUA (Centcom).
"En resposta a la reiterada agressió de l'enemic contra parts del nostre país, l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran (...) ha atacat fa unes hores els dipòsits de munició i el Centcom a la guarnició de Doha, a l'oest de Kuwait, amb un gran nombre de drons destructius", ha afirmat el braç militar iranià en un comunicat difós per l'agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària.
En el mateix document, les forces iranianes descriuen aquesta guarnició com "una de les bases militars nord-americans més importants de l'oest de Kuwait i un centre de suport per a les tropes nord-americanes a l'Àsia occidental", després d'assegurar que hi ha desplegats "un gran nombre d'efectius terrestres, militars, navals i aeris nord-americans".
Posteriorment, ha afirmat que també ha atacat amb drons un "magatzem d'equipament" de l'exèrcit nord-americà a la base d'Al-Azraq, a Jordània, que per la seva banda a anunciat que ha destruït quatre míssils "llançats des de territori iranià".
"Els sistemes de defensa antiaèria han abatut quatre míssils, i dos més han impactat a zones remotes i deshabitades, sense provocar víctimes o danys materials", ha manifestat l'exèrcit jordà en un comunicat.
Així mateix, ha destacat que ja hi ha experts desplegats a la zona per desactivar possibles explosius entre les restes, alhora que continuarà supervisant l'espai aeri per "fer front a qualsevol objecte aeri que suposi una amenaça i garantir la protecció de la sobirania del país".