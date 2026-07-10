L'Iran assenyala als EUA després de dos nous atacs enfront dels golfs d'Oman i Pèrsic

Europa Press/Contacto/Iranian Army Office
MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iran han denunciat a última hora d'aquest dijous dos atacs contra els comtats de Konarak i Bushehr, situats enfront dels golfs d'Oman i Pèrsic, respectivament, i han apuntat explícitament a la responsabilitat dels Estats Units en almenys un d'ells, el segon.
"A les 21.10 (hora local), la zona militar de l'Armada de Konarak ha estat atacada per avions de combat enemics en dues fases", ha informat el governador de Konarak, Mohamad Younes Haqani, en declaracions recollides per la radiotelevisió estatal iraniana, IRIB.
Al fil, ha instat a la ciutadania al fet que "mantingui la calma, s'informi únicament a través de fonts oficials i s'abstingui de difondre rumors i notícies no confirmades", ha agregat, intentant tranquil·litzar als residents d'aquesta àrea, situada al sud de la província de Sistan i Baluchistan.