L'Iran assegura que les conseqüències de l'atac dels EUA seran "duradores" i reivindica el dret a la defensa legítima

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha denunciat les conseqüències per l'atac perpetrat pels Estats Units als seus principals centres nuclears seran "duradores" i ha sostingut que es reserva "totes les opcions" per defensar la seva sobirania.

"Els successos d'aquest matí són indignants i tindran conseqüències duradores. Tots els membres de l'ONU han d'estar alarmats per aquesta conducta extremadament perillosa, il·legal i criminal", ha indicat el responsable d'Exteriors iranià en un missatge a X.

Així mateix, ha acusat els Estats Units de cometre una violació "greu" de la "Carta de les Nacions Unides, el dret internacional i el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP)", després dels atacs a les "pacífiques instal·lacions nuclears" de l'Iran.

Teheran no descarta una resposta "legítima" contra el país nord-americà i manté que el dret internacional permet a l'Estat iranià actuar en "defensa pròpia".

"De conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i les seves disposicions que permeten una resposta legítima en defensa pròpia, l'Iran es reserva totes les opcions per defensar la seva sobirania, els seus interessos i del seu poble", ha conclòs el polític iranià.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat els tres centres nuclears principals de l'Iran: Esfahan, Natanz i Fordo. En concret, Fordo ha patit l'atac més dur i Trump ha indicat en un missatge que "Fordo se n'ha anat".

Per la seva banda, l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI) ha condemnat els "atacs brutals" contra els principals centres de desenvolupament nuclear iranians i ha garantit que "no permetrà que es detingui el camí del desenvolupament d'aquesta indústria nacional", d'acord un comunicat recollit per l'agència de notícies Mehr.