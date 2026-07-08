L'Iran assegura haver "destruït" 85 instal·lacions militars nord-americanes al Pròxim Orient

Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin
MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha afirmat haver "destruït" 85 instal·lacions militars nord-americanes situades a Bahrain i Kuwait, així com haver derrocat un dron tipus MQ-9 "enemic", després de l'onada d'atacs que l'Exèrcit dels Estats Units ha llançat a la nit d'aquest dimarts contra el sud del país asiàtic al·legant tractar-se d'una resposta a atacs previs contra embarcacions a l'estret d'Ormuz, que ha atribuït a Teheran.
"Les forces navals i aeroespacials de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, mitjançant operacions conjuntes amb míssils i drons, han destruït 85 importants instal·lacions militars nord-americanes a Port Salman, la Cinquena Flota dels Estats Units a Bahrain i la base aèria kuwaitiana d'Ali Salem", ha anunciat la Guàrdia iraniana en un comunicat recollit per l'agència Tasnim, vinculada al braç militar.
Minuts abans va ser la Caserna General Central de Jatam a l'Anbiya, un dels principals comandaments de l'Exèrcit de l'Iran, el que va avançar que respondria de manera "contundent" a l'onada d'atacs dels Estats Units contra el sud del país asiàtic, actuació que va titllar d'"acte terrorista".