L'Iran assegura haver "abatut a desenes" de militars dels EUA en atac a Jordània i reivindica un altre a Kuwait

Europa Press/Contacto/Iranian Army Office
MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran ha anunciat aquest dilluns atacs contra tropes i actius militars dels Estats Units a Jordània i Kuwait, declarant haver "abatut a desenes" de tropes nord-americanes en el primer, en el marc de la novena jornada d'hostilitats entre tots dos exèrcits.
Les forces de l'òrgan militar han assegurat haver destruït "20 refugis on es trobaven estacionades les forces nord-americanes assassines de nens a la regió d'Al Azraq" --on es troba una base aèria amb tropes i equipament nord-americans--, afirmant haver "abatut a desenes de terroristes nord-americans", segons un comunicat de la Guàrdia recollit per l'agència Tasnim, vinculada a la mateixa.
D'igual manera, la Força Aeroespacial de la Guàrdia Revolucionària hauria "atacat amb míssils balístics els avions de transport C-17 i els avions de comandament i control P-8 de l'Exèrcit nord-americà invasor a l'aeroport d'Aqaba, causant greus danys a varis d'ells".