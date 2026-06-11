L'Iran anuncia el "tancament" de l'estret d'Ormuz a "tot tipus" d'embarcacions

-/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Arxiu
MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -
La Caserna General Central de Jatam a l'Anbiya, un dels principals comandaments de l'Exèrcit de l'Iran, ha anunciat aquest dimecres per la nit el "tancament" de l'estret d'Ormuz "a tot tipus d'embarcacions", petroliers i bucs mercants inclusivament, poc després que l'Exèrcit dels Estats Units hagi llançat, per segona nit consecutiva, una onada d'atacs contra diferents punts de la República Islàmica.
"Davant de l'inici dels atacs de l'Exèrcit agressor d'aquest país --Estats Units-- contra algunes regions del sud de la província d'Hormozgan, a partir d'aquest moment, a causa de la inseguretat a la regió, es declara l'estret d'Ormuz tancat al tràfic de qualsevol tipus d'embarcació, inclosos els petroliers i els bucs mercants, i es veurà afectat qualsevol tipus de tràfic", ha anunciat la caserna en un comunicat recollit per l'agència de notícies Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària.
A continuació, el mateix comandament de l'Exèrcit de l'Iran ha advertit que "qualsevol vaixell" que "intenti travessar" l'estratègic pas que connecta els golfs Pèrsic i de l'Oman "serà objecte d'atacs", al mateix temps que ha avançat que les Forces Armades iranianes "donaran una resposta contundent i decisiva" a "qualsevol agressió i maldat de l'Exèrcit nord-americà, agressor i terrorista, a la regió".