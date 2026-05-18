L'Iran anuncia oficialment un mecanisme per cobrar peatge a l'estret d'Ormuz

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iran ha anunciat oficialment aquest dilluns la creació d'un mecanisme per gestionar el trànsit a l'estret d'Ormuz, que permetrà cobrar peatges a les embarcacions que travessin aquest pas arran del bloqueig naval imposat pels Estats Units (EUA) després de l'esclat del conflicte el passat 28 de febrer.
El Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran ha informat que l'Autoritat de l'Estret del Golf Pèrsic (PGSA), a través del seu compte a les xarxes socials, oferirà "actualitzacions en temps real" sobre les operacions a l'estret d'Ormuz.
Això es produeix després que el cap de la comissió de Seguretat Nacional del Parlament iranià, Ebrahim Azizi, afirmés que les embarcacions que vulguin passar per Ormuz s'hauran de sotmetre al sistema de pagament establert per Teheran, de manera que l'ús del dòlar estarà terminantment prohibit.
Els EUA i l'Iran estan sumits en un procés de diàleg mediat pel Pakistan, si bé les seves diferències han impedit fins ara la celebració d'una segona reunió a Islamabad, que va acollir un primer cara a cara després de l'acord d'alto el foc pactat el 8 d'abril, prorrogat des d'aleshores de manera indefinida per part del president nord-americà, Donald Trump.
El bloqueig a l'estret d'Ormuz i el recent assalt i confiscació de vaixells iranians a la zona per part de les forces nord-americanes ha estat un dels motius esgrimits per Teheran per no anar a Islamabad, ja que considera que aquestes accions suposen una violació de l'alto el foc que impedeix el procés de diàleg.
L'inquilí de la Casa Blanca va anunciar una iniciativa humanitària per escortar les embarcacions atrapades al golf Pèrsic, tot i que el passat 5 de maig va paralitzar el pla --amb el nom Projecte Llibertat-- a petició de tercers països i per l'estat actual de les converses diplomàtiques.