L'Iran anuncia la fi dels atacs i promet respondre si Israel "manté l'agressió" al Líban

-/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Arxiu
Recalca que Israel i els seus aliats haurien d'"aprendre la lliçó" i adverteix de "mesures molt més dures i aclaparadores"
MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -
Les forces armades de l'Iran han anunciat aquest dilluns la fi dels atacs contra Israel, després del llançament de míssils en resposta al bombardeig executat diumenge per part de l'exèrcit israelià contra la capital del Líban, Beirut, si bé ha promès "mesures molt més dures i aclaparadores" si Israel "manté les agressions", també en territori libanès.
"Després de les agressions i atrocitats del brutal règim sionista al sud del Líban i Dahieh --els barris del sud de Beirut--, perpetrades amb el suport dels criminals Estats Units (EUA), les poderoses forces armades de la República Islàmica de l'Iran, en suport de l'oprimit poble libanès, han donat una contundent resposta a aquest règim", han dit.
Així, ha ressaltat que Israel "i els qui li donen suport" haurien d'"aprendre la lliçó" i ha subratllat que l'Iran ha decidit "aturar les operacions" contra el país, segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.
Les forces armades iranianes han manifestat no obstant això que "si les agressions i les atrocitats continuen, també al sud del Líban, es prendran mesures molt més severes i aclaparadores", en un missatge que arriba després d'hores d'atacs creuats i que el president dels EUA, Donald Trump, exigís la fi dels bombardejos.