L'Iran anuncia que dilluns es va declarar oficialment la fi de la guerra

Araqchi subratlla que qualsevol atac d'Israel al Líban viola l'acord i exigeix la seva retirada de zones libaneses ocupades
MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iran ha anunciat que la guerra amb els Estats Units i Israel va finalitzar "oficialment" aquest dilluns, una vegada finalitzat l'acord amb Washington, abans d'insistir que qualsevol atac israelià i el manteniment de les seves tropes en territori del Líban suposen una violació del memoràndum d'entesa.
"La guerra va acabar oficialment ahir al matí (en referència al dilluns) en tots els fronts", ha dit el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, tal com ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB. "Tot atac israelià contra el Líban és una violació d'aquestes enteses", ha assenyalat.
"Des del nostre punt de vista, les dues parts en aquest compromís són els Estats Units i Israel, d'una banda, i l'Iran i Hezbollah, per l'altra", ha argumentat. "La fi de la guerra al Líban és una part inseparable (de l'acord)", ha sostingut, al mateix temps que ha reiterat que "la guerra no acaba sense que Israel es retiri dels territoris libanesos que ha ocupat", segons l'agència de notícies Mehr.
Així mateix, ha confirmat que el divendres "hi haurà una nova ronda de negociacions" amb els Estats Units a la ciutat suïssa de Ginebra amb l'objectiu d'"aconseguir un acord final". "Després de tres mesos de negociacions, vam poder finalitzar la primera fase (de les converses)", ha puntualitzat Araqchi.