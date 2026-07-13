L'Iran anuncia atacs contra bases militars amb presència dels EUA a Jordània, Bahrain i Kuwait

-/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Arxiu
MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha anunciat a la matinada d'aquest dilluns ataquis contra bases militars amb presència dels Estats Units a Jordània, Bahrain i Kuwait, després d'una altra onada d'atacs perpetrada hores abans per les forces nord-americanes contra diferents punts de la República Islàmica, que haurien deixat almenys dos morts i sis ferits.
Concretament, l'òrgan iranià ha reivindicat atacs contra la base Príncep Hassan de Jordània, la de Sheij Isa en Bahrain i la d'Ali Salem a Kuwait, d'acord amb comunicats difosos per l'agència de notícies Tasnim, vinculada a la pròpia guàrdia.
"En la primera fase de la resposta a aquestes agressions, guerrers fervents de l'Islam van incendiar diverses sitges de míssils de gran grandària i dipòsits de combustible a la base aèria del Príncep Hassan, a Jordània, mitjançant el llançament de míssils i drons", resa una de les notes en les quals els uniformats iranians afirmen haver incendiat dipòsits de combustible i magatzems de munició de l'enclavament.