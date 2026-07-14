L'Iran anuncia atacs contra la base nord-americana de Jufair a Bahrain

-/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Arxiu
MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat a la matinada d'aquest dimarts atacs contra la base naval nord-americana de Jufair a Bahrain, seu de les forces navals del Comandament Central de l'Exèrcit i de la Cinquena Flota dels Estats Units, en el marc de la tercera nit consecutiva d'atacs intercanviats entre Washington i Teheran a Pròxim Orient.
"Els valents guerrers de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària, en la segona onada de l'Operació Nasr 2 (...) han atacat i destruït amb els seus míssils i drons varis dipòsits de municions, un centre de comunicacions per satèl·lit i l'edifici de residència de les forces nord-americanes a la base de Jufair, a Bahrain", ha anunciat el braç militar en un comunicat difós per l'agència Tasnim, vinculada a la pròpia Guàrdia islàmica.
Ho ha fet després de criticar els últims atacs llançats per Washington contra zones costaneres i enclavaments militars estratègics situats en el sud del territori iranià, després de la qual cosa ha remarcat que "l'operació de contraofensiva continua".