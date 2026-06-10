L'Iran anuncia atacs amb drons contra bases dels EUA a Bahrain i altres punts de Pròxim Orient

-/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Arxiu
MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha reivindicat a la matinada d'aquest dimecres el llançament d'una onada d'atacs amb drons contra bases nord-americanes situades en Bahrain i altres punts de Pròxim Orient, en una acció que ha qualificat de "represàlia" per les agressions perpetrades a les últimes hores pels Estats Units contra diversos enclavaments de la República Islàmica.
Concretament, els mateixos han estat llançats contra la seu de la Cinquena Flota de l'Armada dels Estats Units situada a Bahrain, segons ha informat l'agència de notícies Tasnim, propera a la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.
Tals atacs, ha argumentat la Guàrdia Revolucionària, formen part d'una operació per fer front a les "atrocitats" i l'"assetjament" de l'Exèrcit "terrorista" nord-americà "contra els habitants del sud del país".