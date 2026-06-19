L'Iran amenaça amb donar una "resposta contundent a l'enemic" si "incompleix la seva paraula o s'extralimita"

Icana News Agency/ZUMA Press Wir / DPA - Arxiu
MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, ha amenaçat aquest dijous per la nit amb que la República Islàmica no dubtarà a donar una "resposta contundent a l'enemic" si, en el marc de l'acord preliminar aconseguit entre els Estats Units i l'Iran, "l'altra part incompleix la seva paraula" o s'"extralimita".
"La tasca que ens ha encomanat el Líder Suprem (Mojtaba Jamenei) consisteix a vetllar pel compliment dels termes i condicions de l'acord", ha assenyalat Qalibaf en un missatge publicat a xarxes socials en el qual ha asseverat que "en cas que l'altra part incompleixi la seva paraula, cometi traïció o s'extralimiti", no dubtaran donar una "resposta contundent a l'enemic".
En aquesta mateixa línia, el jerarca iranià ha avançat que així com "ja van rebre una bufetada (EUA) durant la guerra, si decideixen tornar a seguir el mateix camí, rebran una bufetada encara més forta".