Publicat 21/04/2026 07:25

L'Iran adverteix de "greus conseqüències" després de l'atac dels EUA a un dels seus bucs al golf d'Oman

Arxivo - El portaavions USS Abraham Lincoln, de la classe Nimitz de l'Armada dels Estats Units, participa en l'operació de bloqueig dels bucs que transiten per l'estret d'Ormuz, seguint ordres del president Trump
Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

   MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

   El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit aquest dimarts de "greus conseqüències" després que els Estats Units hagi atacat un buc iranià al golf d'Oman i hagi retingut a tota la seva tripulació, en un nou augment de la tensió en les relacions bilaterals a amb prou feines a un dia que l'alto el foc arribi a la seva fi.

   "Aquest acte, que va ser acompanyat d'intimidacions cap als mariners i la tripulació del buc i les seves famílies, constitueix un acte de pirateria marítima i un acte terrorista que no només va en contra dels principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional, sinó que també és un altre exemple de clara violació de l'acord d'alto el foc i es considera un acte d'agressió", ha denunciat la cartera en un comunicat.

   D'aquesta manera, l'Iran ha informat a les Nacions Unides del succeït i ha cridat al Consell de Seguretat a "condemnar i responsabilitzar l'atac il·legal" sobre el buc 'Touska' perpetrat per Washington.

