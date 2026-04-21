L'Iran adverteix de "greus conseqüències" després de l'atac dels EUA a un dels seus bucs al golf d'Oman

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit aquest dimarts de "greus conseqüències" després que els Estats Units hagi atacat un buc iranià al golf d'Oman i hagi retingut a tota la seva tripulació, en un nou augment de la tensió en les relacions bilaterals a amb prou feines a un dia que l'alto el foc arribi a la seva fi.
"Aquest acte, que va ser acompanyat d'intimidacions cap als mariners i la tripulació del buc i les seves famílies, constitueix un acte de pirateria marítima i un acte terrorista que no només va en contra dels principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional, sinó que també és un altre exemple de clara violació de l'acord d'alto el foc i es considera un acte d'agressió", ha denunciat la cartera en un comunicat.
D'aquesta manera, l'Iran ha informat a les Nacions Unides del succeït i ha cridat al Consell de Seguretat a "condemnar i responsabilitzar l'atac il·legal" sobre el buc 'Touska' perpetrat per Washington.