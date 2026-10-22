L'Iran addueix la falta d'acord de pau a l'incompliment de compromisos dels EUA

Shadati / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha defensat, passada la mitjanit d'aquest dijous, que les dificultats dels Estats Units per aconseguir un acord amb la República Islàmica que posi fi a la guerra entronca amb "l'incompliment dels compromisos diplomàtics" de l'Administració de Donald Trump i la seva "addicció per la força i la pressió", més que amb el lideratge religiós iranià, com va al·legar en la vespra el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
"Què tenen a veure l'incompliment dels compromisos diplomàtics per part del Govern nord-americà i la seva addicció per la força i la pressió amb les 'creences religioses' dels iranians?", ha qüestionat en un missatge a xarxes el portaveu de la cartera diplomàtica iraniana, Esmaeil Baqaei, que ha manifestat que "el que fa impossibles les 'negociacions racionals' no són les 'creences religioses de l'Iran', sinó el comportament dels Estats Units en les negociacions, que no és més que un dictat unilateral en lloc d'una diplomàcia genuïna".
En aquest sentit, ha denunciat que "no es poden exigir concessions mentre es rebutja la reciprocitat, dictar condicions mentre s'ignoren els interessos legítims de l'altra part i esperar un acord durador".