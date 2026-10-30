L'Iran acusa a la relatora de l'ONU d'"encobrir" els crims dels EUA i Israel

Sha Dati / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iran ha acusat el mecanisme de Drets Humans de les Nacions Unides d'intentar "encobrir" les agressions comeses pels Estats Units i Israel, després que la relatora especial Mai Sato publiqués un informe en el qual denuncia que Teheran ha aprofitat l'actual conflicte regional per intensificar la repressió, les detencions i les execucions de dissidents.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, ha criticat el mandat imposat en el Consell de Drets Humans, al que qualifica d'estar motivat políticament pel Regne Unit.
En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Baqaei ha assegurat que explotar la figura de la relatora especial per culpar a l'Iran dels crims comesos per Washington i Tel Aviv equival a un "intent deliberat d'encobrir l'agressió, les atrocitats i les mesures coercitives unilaterals".