L'Iran acusa Israel de "terrorisme" al Líban amb les explosions dels busques i parla d'"assassinat en massa"

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern de l'Iran ha acusat aquest dimecres Israel de perpetrar "un acte terrorista" amb l'explosió de milers de busques suposadament utilitzats per membres del partit-milícia xiïta Hezbollah al Líban, que va deixar prop de deu morts i més de 2.800 ferits, i ha recalcat que es tracta d'"un assassinat en massa".

El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Nasser Kanaani, ha recalcat que "l'operació terrorista al Líban va ser perpetrada dins les operacions combinades per part del règim sionista i els seus agents mercenaris" i ha afegit que aquests actes "van en contra de tots els principis morals i humans i el dret internacional".

Així, ha subratllat que els responsables han de ser jutjats als tribunals internacionals i ha manifestat que "demostra clarament que el règim sionista, a més de cometre crims de guerra i genocidi contra els palestins, posa la pau i la seguretat regional i internacional en greu perill".

"Per això, fer front a les accions terroristes del règim i les amenaces que se'n deriven és una necessitat evident", ha dit, alhora que ha assenyalat que "la comunitat internacional ha d'actuar amb rapidesa per combatre la impunitat dels funcionaris criminals sionistes", segons un comunicat publicat pel Ministeri d'Exteriors iranià.

Si bé les explosions havien estat atribuïdes al principi a un atac informàtic, funcionaris nord-americans han confirmat a 'The New York Times' que la intel·ligència israeliana havia aconseguit ocultar material explosiu en un lot d'uns 3.000 busques importats al Líban.

Tots aquests dispositius cercapersones van rebre un missatge a les 15.30 hores (hora local) que va acabar activant els explosius després d'un so de notificació de diversos segons. Si bé es creu que moltes de les víctimes són membres de Hezbollah, entre els morts hi ha una nena i no se sap quants són realment integrants de la formació i en quins càrrecs operen.