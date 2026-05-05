L'Iran acusa als EUA de matar a cinc civils en els atacs anunciats per Washington contra llanxes iranianes

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Iran han titllat aquest dimarts de "falsa" l'afirmació de l'Exèrcit dels Estats Units que les seves forces han neutralitzat sis llanxes ràpides iranianes en l'operació de Washington per facilitar la sortida dels vaixells atrapats pel bloqueig iranià de l'estret d'Ormuz, al·legant que "cap embarcació de combat de la Guàrdia Revolucionària ha estat atrapada" i que, en realitat, els militars nord-americans "han matat a cinc civils" que viatjaven d'Oman a la costa iraniana en "dues petites embarcacions".
"Les forces agressores nord-americanes han atacat i disparat contra dues petites embarcacions amb persones a bord que viatjaven des de Jasab, a la costa d'Oman, cap a la costa de l'Iran", resa una declaració atribuïda a "un comandant militar" per la radiotelevisió estatal iraniana, IRIB, i a "una font militar" per l'agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària.
Durant l'atac, ha defensat el militar en qüestió, les tropes nord-americanes "han matat a cinc civils". "Els nord-americans han de rendir comptes per aquest crim", ha agregat.