L'Iran acusa als EUA i Israel de matar amb bombardejos a nens a Palestina, el Líban, Iran "i molts altres llocs"

PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X - Arxiu
MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmaeil Baqaei, ha acusat als Estats Units i Israel de matar amb les seves "bombes i míssils" a nens a Gaza, Cisjordània, el Líban, l'Iran "i molts altres llocs", defensant en el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressió, data establerta per l'Assemblea General de Nacions Unides el 1982, que gens "pot justificar mai la matança de nens".
"Avui honrem la memòria dels nens que estaven destinats a somiar, a ser feliços, a estudiar i a construir el futur, però que, abans fins i tot d'arribar a conèixer la vida, es van convertir en víctimes de crims de guerra, ocupació i bombardejos", ha afirmat Baqaei en un missatge a xarxes.
A continuació, el portaveu de la diplomàcia iraniana ha declarat que "allà on els nens hagin perit sota les bombes i els míssils dels Estats Units i del règim israelià, la veritat és la mateixa: cap objectiu militar, cap interès polític i cap pretext de seguretat pot justificar mai la matança de nens".