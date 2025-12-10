L'Institut Nobel confirma que Machado arribarà a Oslo però no assistirà a la cerimònia de lliurament

MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Nobel d'Oslo ha confirmat aquest dimecres que l'opositora veneçolana María Corina Machado arribarà aquest dimecres a Noruega, si bé no podrà recollir el Premi Nobel de la Pau, el qual la seva filla, Ana Corina Sosa, rebrà en el seu lloc.
"La guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, ha fet tot el que ha pogut per arribar a la cerimònia d'avui. Un viatge en una situació d'extrem perill. Tot i que no podrà arribar a la cerimònia i als actes d'avui, ens alegra profundament confirmar que està fora de perill i que serà amb nosaltres a Oslo", ha dit l'organisme en un comunicat.
A més a més, l'Institut Nobel d'Oslo ha publicat una conversa telefònica entre Machado i el president del Comitè Noruec del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durant la qual l'opositora enalteix el paper de les persones que "han arriscat la vida" perquè pogués sortir de Veneçuela i viatjar a Noruega. "És una mostra del que aquest reconeixement significa per al poble veneçolà", afirma.
"En primer lloc, en nom del poble veneçolà, vull agrair un cop més al Comitè Noruec del Nobel aquest immens reconeixement a la lluita del nostre poble per la democràcia i la llibertat. Ens sentim molt emocionats i honorats, i per això m'entristeix molt informar-los que no podré arribar a temps a la cerimònia", afirma l'opositora, que subratlla que "està de camí a Oslo".
Així, reitera el seu agraïment per haver estat guardonada i el desig de veure "molt aviat" Frydnes, qui durant la conversa assenyala que la seva filla rebrà el premi. "Tingues un viatge segur. Ens veurem aviat", resol el president del Comitè Noruec del Nobel.