L'Índia redueix el cabal d'aigua cap al Pakistan a la presa de Baglihar enmig de l'escalada de tensió

Islamabad ha advertit que el tall de l'aigua seria un "acte de guerra"

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats índies han reduït el cabal del riu Chenab després de tancar rescloses de la presa de Balihar en un gest que s'emmarca en l'escalada de tensió entre el Pakistan, que depèn de les aigües de l'Himàlaia procedents de territori controlat per Nova Delhi, i l'Índia, que acusa el Pakistan de defensar els grups armats separatistes caixmirs.

L'Índia denuncia la implicació d'Islamabad en l'atemptat del passat 22 d'abril en què van morir 26 turistes a Pahalgam, al Caixmir sota control indi, i des d'aleshores ha suspès el Tractat d'Aigües de l'Indus, que comprometia a cedir el 80% del cabal dels rius de la conca de l'Indus al seu veí. Aquest mateix dissabte el Govern indi anunciava la suspensió de les importacions del Pakistan i prohibit el comerç marítim bilateral.

Ara l'Índia ha reduït el cabal al riu Chenab i es prepara per fer el mateix a la presa de Kishanganga, al riu Jhelum, segons fonts citades per l'agència de notícies índia PTI.

A més, l'Índia denuncia que s'han produït enfrontaments armats a la línia de control i a la frontera durant deu nits consecutives, accions a les quals ha respost amb "proporcionalitat".

El Comitè de Seguretat Nacional del Pakistan ha advertit que considerarà un "acte de guerra" qualsevol desviament o bloqueig de l'aigua que arriba al Pakistan des del territori controlat per l'Índia. Aquest mateix dissabte el Pakistan ha fet una prova d'un míssil balístic terra-terra modelo 'Abdali' amb abast de 450 quilòmetres.

Divendres, era el ministre de Defensa, Jawaya Asif, qui advertia que atacaran qualsevol infraestructura construïda sobre el riu Indus "que violi el Tractat d'Aigües de l'Indus".

"No només són agressions el tret de canons o bales, hi ha moltes cares. Una de les cares (el tall de l'aigua) provocaria morts per gana i set (...). Si intenten una construcció, el Pakistan la destruirà", ha assegurat.

El Pakistan i l'Índia es disputen la regió del Caixmir històric des del 1947 i s'han enfrontat en dues de les tres guerres que han mantingut des de la seva independència del Regne Unit. El 1999 hi va haver un breu però intens enfrontament militar entre les dues potències nuclears i des del 2003 es manté una treva fràgil.