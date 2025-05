L'Índia i el Pakistan pacten un alto el foc després dels atacs creuats dels últims dies

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

Trump felicita Nova Delhi i Islamabad per "fer servir el sentit comú i mostrar una gran intel·ligència"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte un alto el foc "total i immediat" entre l'Índia i el Pakistan, després de l'intercanvi d'atacs de les últimes hores i davant de la por que les tensions acabessin per derivar en un conflicte a gran escala entre tots dos països, que han confirmat poc després el pacte.

"Després d'una llarga nit de converses mediades pels Estats Units, em satisfà anunciar que l'Índia i el Pakistan han acordat un alto el foc total i immediat", ha dit a TruthSocial.

"Felicitacions a tots dos països per fer servir el sentit comú i mostrar una gran intel·ligència. Gràcies per la seva atenció en aquest assumpte", ha destacat el mandatari nord-americà, hores després que el Pakistan ataqués diverses bases militars índies en el que va descriure com una resposta als atacs de l'Índia durant els últims dies.

Per la seva banda, el secretari d'estat nord-americà, Marco Rubio, ha indicat que tant ell com el vicepresident del país nord-americà, JD Vance, han mantingut contactes durant les últimes 48 hores amb alts càrrecs de l'Índia i el Pakistan i ha confirmat que tots dos països "han acordat un alto el foc immediat i iniciar converses en un lloc neutral sobre un ampli ventall d'assumptes".

Rubio ha especificat a X que els contactes dels últims dos dies van incloure converses amb els primers ministres de l'Índia i el Pakistan, Narendra Modi i Shehbaz Sharif, respectivament, als quals ha felicitat "per la seva saviesa, prudència i sentit d'estat a l'hora de triar el camí de la pau".

CONFIRMACIÓ DEL PAKISTAN I L'ÍNDIA

Després d'això, el ministre d'Exteriors pakistanès, Muhammad Ishaq Dar, ha ressaltat a X que "el Pakistan i l'Índia han acordat un alto el foc amb efecte immediat". "El Pakistan sempre ha advocat per la pau i la seguretat a la regió, sense posar en risc la seva sobirania ni la seva integritat territorial", ha afegit.

En aquesta línia s'ha expressat el seu homòleg indi, Subrahmanyam Jaishankar, que ha subratllat que "l'Índia i el Pakistan han aconseguit avui una entesa per detenir els trets i l'acció militar". "l'Índia ha mantingut de manera consistent una postura ferma i inamovible contra el terrorisme en totes les seves formes i manifestacions. Ho continuarà fent", ha apuntat.

Minuts després, un portaveu del Govern de l'Índia ha comparegut en una breu roda de premsa sense preguntes en la qual ha afirmat que va ser Islamabad qui va iniciar la trucada, en la qual "totes dues parts van acordar que detindrien tots els trets i accions militars per terra, aire i mar, a partir de les 17.00 (hora local)", la qual cosa implica que va entrar en vigor una hora abans de l'anunci.

"S'han donat instruccions a totes dues parts perquè aquesta entesa entri en vigor", ha assenyalat en la roda, retransmesa pel Ministeri d'Informació indi a X, al mateix temps que ha detallat que els directors dels departaments d'Operacions Militars de tots dos exèrcits mantindran una conversa aquest dilluns per donar continuïtat a aquests esforços.

El mateix Dar havia recalcat hores abans que el Pakistan detindria els seus atacs contra l'Índia en cas que el país veí fes aquest pas. "L'Índia ha de parar si té una mica de seny. Si paren, nosaltres també ho farem", va dir en unes declaracions concedides a la cadena de televisió Geo TV.

INTERCANVI D'ATACS DURANT LA MATINADA

L'anunci de l'alto el foc ha arribat hores després que el Pakistan confirmés l'inici de l'operació Bunyan-un-Marsoos amb atacs contra diverses bases militars índies. Nova Delhi ha ressaltat que diverses instal·lacions han estat afectades, si bé ha negat que hagin patit danys greus.

L'exèrcit pakistanès havia descrit aquesta operació com una resposta als últims atacs de l'Índia contra el seu territori durant els últims dies, entre ells bombardejos contra diverses bases aèries durant les últimes hores, inclosa una a prop de la capital, Islamabad.

El repunt dels enfrontaments va derivar en un reforç de l'acció diplomàtica, incloses converses de Rubio amb els seus homòlegs de l'Índia i el Pakistan durant la matinada d'aquest dissabte per intentar contenir els enfrontaments i aconseguir un alto el foc.

La tensió entre el Pakistan i l'Índia s'ha disparat arran d'un atemptat perpetrat a l'abril al Caixmir indi i que va causar la mort de 26 civils, majoritàriament turistes. Després d'això, Nova Delhi va apuntar directament a Islamabad com a responsable i va llançar atacs contra el país veí, si bé les autoritats pakistaneses s'han desvinculat del succés.