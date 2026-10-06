L'independentista Partit Quebequès guanya les eleccions i governarà la regió en minoria amb 59 escons

Graham Hughes / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El Partit Quebequès (PQ), de tall independentista, ha guanyat les eleccions celebrades aquest dilluns a la província canadenca del Quebec i formarà un govern en minoria després d'assegurar un total de 59 escons, desbancant del poder a la fins ara governant Coalition Avenir Québec (CAQ).
Segons els resultats provisionals recollits per la corporació de radiotelevisió pública de Canadà, CBC, la formació liderada per Paul St-Pierre Plamondon ha aconseguit 59 representants i 1.167.000 vots, la qual cosa suposa el 27,9% del total de sufragis: amb aquestes xifres, el PQ se situa a cinc seients dels 64 necessaris per aconseguir la majoria absoluta en una Assemblea Nacional composta per 127 escons, recuperant el poder per primera vegada des de l'any 2014.
El Partit Liberal de Quebec (LIB) s'ha consolidat en la segona posició amb 40 escons (38 electes i dos liderant el recompte) i superant el milió de vots i, per darrere, la fragmentació del vot ha propiciat la irrupció del Partit Conservador (PCQ), que per primera vegada aconsegueix representació i es projecta com a tercera força amb 19 seients (18 electes i un liderant) i més de 870.000 vots.