Líders UE avalen préstecs de 150.000 milions per a defensa i fixen prioritats de compres militars

BRUSSEL·LES, 7 març (EUROPA PRESS) -

Els líders de la Unió Europea han avalat aquest dijous a la nit l'instrument de 150.000 milions d'euros en préstecs per a despesa militar en el marc del pla per rearmar Europa la propera dècada, a més de fixar les prioritats en les compres militars, en un pas més de la UE per respondre a la urgència geopolítica marcada pel conflicte a Ucraïna.

"Avui és un moment decisiu per a Europa, per a la seguretat dels europeus. Hem decidit apuntar molt més alt, guiats per un nou sentit de la urgència i hem pres decisions concretes per dotar de nous recursos, noves eines, nous instruments a les nostres capacitats de defensa", ha destacat el president del Consell Europeu, António Costa, en roda de premsa en concloure la ciemra especial convocada per tractar el reforç de la defensa europea.

Mentre, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que aquest dijous s'ha escrit una nova pàgina de la història europea després que els caps d'Estat i de Govern de la UE hagin donat el vistiplau al seu pla per accelerar de forma immediata la despesa militar, estratègia que inclou com a mesura estrella un nou instrument per proporcionar als Estats membres préstecs recolzats pel pressupost comunitari de fins a 150.000 milions d'euros, que els líders europeus aprovaran formalment en la propera cimera a finals de mes.