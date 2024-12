Líders mundials inauguren la COP16 sobre desertificació i sequera a Riad, Aràbia Saudita

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

Líders mundials es reuneixen des d'aquest dilluns a la capital saudita, Riad, amb motiu de la COP16 sobre desertificació i recuperació de terres, un esdeveniment afavorit per Nacions Unides que busca impulsar mesures concretes per restaurar la terra i augmentar la resiliència davant les sequeres.

El ministre de Medi ambient, Aigua i Agricultura de l'Aràbia Saudita, Abdulrahman Al-Fadley, encarregat de presidir aquesta cimera recolzada per l'ONU, ha inaugurat la conferència advertint que el canvi climàtic i el seu impacte en unes terres degradades "augmentarà els nivells de migració, estabilitat i inseguretat entre moltes comunitats".

Fins al 40 per cent de les terres del món estan degradades, segons les estimacions de Nacions Unides, reduint la seva productivitat biològica i econòmica i posant en risc "els mitjans de vida de les persones".

La Convenció de Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació (UNCCD) pretén trobar solucions a aquest problema amb "conseqüències nefastes per al clima, la biodiversitat" i que en l'actualitat afecta a uns 3.200 milions de persones a tot el món, és a dir, més d'un terç de la població mundial.

El seu secretari executiu, Ibrahim Thiaw, ha lamentat "l'augment del preu dels comestibles, els recàrrecs inesperats de l'energia i la creixent tensió de les seves comunitats" arran de les sequeres, un fenomen cada vegada má freqüent i greu, que ha augmentat un 29 per cent des de l'any 2000.

De fet, d'acord a les informacions de l'ONU, es preveu que aquestes impactin amb més força fins al punt que tres de cada quatre persones patiran escassetat d'aigua el 2050.

"La pèrdua de terres i sòls està privant a les famílies pobres d'aliments nutritius, i als nens d'un futur segur", ha denunciat, alertant que cada any es perden un milió de quilòmetres quadrats de terres sanes i productives.

Finalment, Thiaw ha defensat una gestió del sòl que permeti "nodrir a la pròpia humanitat" i asseguri un "futur de la vida a la Terra".

La conferència reunirà fins al pròxim 13 de desembre a líders polítics, representants d'organitzacions internacionals, del sector privat i membres de la societat civil per discutir sobre la possible adopció d'objectius per revertir la degradació de la terra, augmentar la resiliència davant de les sequeres i garantir l'equitat per a una gestió sostenible de la terra.