Líders aliats d'Ucraïna rebutgen parcialment el pla de pau de Trump

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Líders aliats d'Ucraïna reunits a la cimera del G-20 celebrada aquest dissabte a Johannesburg (Sud-àfrica) han expressat el seu rebuig a part del pla de pau confeccionat per Estats Units per acabar amb la guerra d'Ucraïna en expressar-se en contra aspectes molt sensibles que apareixen en el document nord-americà, com la cessió territorial de la regió oriental ucraïnesa del Donbás a Rússia o a la reducció de les forces militars d'Ucraïna.
En termes generals, els líders consideren que el text representa "una bona base" però "necessita de treball addicional" que esperen llimar en els propers dies i, en particular, en converses amb la nova delegació ucraïnesa configurada a aquest efecte aquest mateix dissabte, encapçalada pel cap de l'Oficina de Presidència d'Ucraïna, Andri Yermak.
El document reconeix "els continus esforços d'Estats Units" per "portar la pau a Ucraïna" i destaca que el pla de pau de 28 punts proposat per Washington "inclou elements importants que seran essencials per a una pau justa i duradora".
El text està subscrit pel president del Consell Europeu, António Costa; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministre canadenc, Mark Carney; el president de Finlàndia, Alexander Stubb; el president francès, Emmanuel Macron; el primer ministre d'Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Geòrgia Meloni, la primera ministra de Japó, Sanae Takaichi; el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, el canceller alemany, Friedrich Merz, el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, i el president del Govern, Pedro Sánchez.
Tots ells deixen clar a l'uníson que "el principi que les fronteres no s'han de canviar per la força" i també han expressat la seva "preocupació per la proposta de limitar a les forces armades ucraïneses, la qual cosa deixaria a Ucraïna vulnerable davant d'un futur atac", han indicat en un comunicat oficial.
"Estem disposats a participar per garantir que la futura pau sigui sostenible", han afegit els signants abans de reivindicar finalment que qualsevol aspecte del pla de Trump que afecti a la UE i a l'OTAN "hauran de ser acceptats" precisament pels Estats membre tant de la Unió Europea com de l'Aliança Atlàntica, respectivament.
"Aprofitem aquesta oportunitat per subratllar la força del nostre suport continu a Ucraïna. Anem a seguir coordinant-nos estretament amb Ucraïna i Estats Units en els propers dies", conclouen.