El líder ultradretà Nigel Farage dimiteix com a diputat i força unes eleccions parcials

MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Reform UK, l'ultradretà Nigel Farage, ha anunciat aquest dimarts que dimiteix com a diputat del parlament per la circumscripció de Clacton-on-Sea, la qual cosa força unes eleccions parcials per ocupar aquest escó, a les quals ja ha dit que es presentarà.
La decisió ve motivada per la polèmica després de no declarar correctament un regal de cinc milions de lliures per part de l'empresari i multimilionari de les criptomonedes, Christopher Harborne, segons informacions de la cadena BBC.