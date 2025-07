El líder de la principal milícia antiHamas de Gaza admet que coopera amb Israel

Les faccions palestines declaren com a "traïdor" Yasser Abu Shabab, que té fins al 12 de juliol per entregar-se als tribunals gazians

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Yasser Abu Shabab, líder de les milícies que porten el seu nom, que fa mesos que s'enfronten als combatents del moviment islamista palestí Hamas a la Franja de Gaza, ha admès per primer cop que coopera "en certa manera amb Israel", com ja va admetre fa unes setmanes el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

Abu Shabab, de 32 anys i nascut a Rafah, al sud de l'enclavament palestí, va ser condemnat en el seu moment per les autoritats de Hamas a Gaza per tràfic de drogues, però va aconseguir escapar de la presó en algun moment del començament de la guerra de Gaza, segons un perfil del portal 'Middle East Monitor'.

Un altre reportatge sobre la seva figura, recollit pel diari israelià 'Maariv', apunta que Abu Shabab va ser "reclutat" pels serveis d'intel·ligència d'Israel per exercir com disruptor de les operacions de Hamas a l'enclavament palestí. El primer ministre israelià va acabar admetent que finançava aquesta organització, les "forces populars", a principis de mes.

Destacades figures polítiques israelianes, com el líder de Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman, han denunciat presumptes vincles entre "aquests elements criminals" i l'organització jihadista Estat Islàmic. "Són en essència criminals sense llei que en els últims anys van voler fer un gir ideològic, per la qual cosa es van convertir en salafistes i van començar a identificar-se amb Estat Islàmic", segons el diputat.

Abu Shabab va arribar a admetre el novembre de l'any passat al 'New York Times' que els seus homes havien robat camions d'ajuda amb destinació a la població gaziana però no per traficar-hi, sinó per alimentar-se.

Ara, en una entrevista a l'emissora de ràdio israeliana 'Makan', Abu Shabab confirma cert grau de cooperació amb les autoritats israelianes. "Quan anem a una missió, els informem --res més--, i duem a terme l'operació militar, sempre que ens hagin de proporcionar alguna mena de suport", ha afirmat.

A l'entrevista, Abu Shabab també reconeix obertament que el seu grup no eludirà el conflicte directe amb el moviment de resistència palestí (que ha arribat a incloure la seva entrega com una de les condicions per acordar amb Israel un alto el foc a Gaza).

"Hem experimentat l'amargor i la injustícia que Hamas ens ha infligit, i hem assumit la responsabilitat d'enfrontar aquesta agressió. No descartem la confrontació amb Hamas ni la guerra civil, costi el que costi", afirma en l'entrevista, recollida al seu torn pel 'Times of Israel'.

LES FACCIONS PALESTINES INSISTEIXEN EN L'ULTIMÀTUM PERQUÈ S'ENTREGUI

L'anomenada Sala d'Operacions Conjuntes de Palestina, que aglutina Hamas i Jihad Islàmica, entre altres faccions, ha reaccionat amb contundència a aquesta última entrevista i denunciat al "mercenari traïdor Yasser Abu Shabab i a la seva banda" com "un grup que s'ha desviat de les files de la nostra pàtria i s'han despullat completament de la seva identitat palestina".

Les faccions van prometre que "no mostraran pietat al traïdor Abu Shabab i la seva banda, ni a ningú que segueixi el seu exemple ajudant l'ocupació" perquè "la destinació dels traïdors és l'abocador de la història, a més de l'estigma de la vergonya davant de Déu i el seu poble", segons el comunicat, recollit per l'agència Sanad, en què recorden que fins i tot el seu propi clan ha expulsat Abu Shabab de les files.

Finalment, recorden que els tribunals revolucionaris de Gaza van donar a Abu Shabab un ultimàtum de deu dies a partir del 2 de juliol perquè s'entregués per respondre per càrrecs de "traïció, cooperació amb parts hostils i rebel·lió armada". Si no ho fa, serà jutjat 'in absentia'.