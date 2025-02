El líder del PKK demana al grup que deposi les armes i es dissolgui

Keith Mayhew/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, ha fet una crida al grup perquè deposi les armes i es dissolgui després de prop de quatre dècades d'insurrecció contra les autoritats de Turquia, segons un missatge transmès aquest dijous.

"Com que l'existència del partit no ha estat abolida per la força, ho ha de fer de manera voluntària", ha dit Öcalan, empresonat a la presó d'Imrali, en un comunicat que ha llegit durant un acte convocat pel partit prokurd DEM.

"Demano que es convoqui un congrés per adoptar la decisió, tots els grups han de deposar les armes i el PKK s'ha de dissoldre", ha manifestat segons el text, la lectura del qual ha retransmès el mateix DEM per les xarxes socials.

El Govern turc i el PKK, grup fundat el 1978 que es va alçar en armes sis anys després, van encetar el 2013 unes converses de pau, si bé es van tòrcer el 2015 amb l'esclat de diversos enfrontaments a les zones de majoria kurda al sud-est i l'est del país.

Si bé el PKK apostava originàriament per un estat independent, actualment es decanta per més autonomia a les zones de majoria kurda, principalment a l'est i sud-est del país, part del que es considera el Kurdistan històric, que també s'estén a parts de Síria, l'Iraq i l'Iran.