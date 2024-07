La líder de l'opositor Partit dels Treballadors Algerians retira la seva candidatura a les presidencials

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'opositora algeriana i dirigent del Partit dels Treballadors Algerians (PT), Louisa Hanoune, ha anunciat aquest dissabte que retira la seva candidatura a les eleccions presidencials del 7 de setembre, al·legant "condicions injustes" i un "marc legislatiu regressiu i antidemocràtic".

"Hem registrat i analitzat (...) una intenció provada d'excloure'ns de la votació i, per tant, de confiscar la nostra llibertat de presentar-nos com a candidats, de manera que s'obstacultitza el dret dels ciutadans a triar lliurement entre els programes", ha denunciat la dirigent de la formació en un comunicat en publicat a la xarxa social Facebook.

Després d'una reunió extraordinària del comitè polític del partit, la que va ser líder del moviment de protesta Hirak --que reclamava una renovació del sistema polític heretat del Front d'Alliberament Nacional (FLN)-- ha confirmat que el PT no es presentarà als comicis, no participarà en la campanya electoral i no exercirà el seu dret al vot.

"S'han imposat condicions polítiques per impedir la nostra participació. El PT no pot formar part d'una operació electoral que no consagra la plena llibertat de presentar-se com a candidat sense exclusió i, per tant, no permet als ciutadans exercir la seva lliure voluntat", ha explicat Hanoune.

Aquest anunci s'ha produït després que el cap de l'Estat algerià, Abdelmayid Tebune, va anunciar aquest dijous la seva candidatura a un segon mandat en les eleccions, acte que va posar fi a mesos d'especulacions sobre si es presentaria a la reelecció.

Hanoune també ha justificat aquesta decisió al·ludint a una "infernal i caòtica campanya de recollida de patrocinis" a causa d'un sistema administratiu digital implantat "sense experimentació prèvia", que ha acabat "excloent" milers de ciutadans de l'exercici dels seus drets polítics.

Així, ha alertat que "es tracta d'un problema eminentment polític, no tècnic, d'una gravetat sense precedents", argumentant que les pròximes eleccions "havien de marcar una ruptura amb les pràctiques del passat", tenint en compte "la desconfiança i la desavinença populars" expressats en una taxa d'abstenció "sense precedents" des del 2019.

Aquest any, l'actual president algerià va guanyar les eleccions presidencials amb un 58,13 per cent per cent dels vots en uns comicis en els quals la taxa de participació va fregar amb prou feines el 40 per cent, la xifra més baixa registrada al país.

"Per nosaltres és prioritari lluitar pel ple restabliment de les llibertats democràtiques perquè el poble algerià pugui exercir la seva sobirania i instaurar una autèntica democràcia amb el seu contingut polític, econòmic i social emancipador", ha defensat Hanoune.

La representant del PT ha assegurat que el partit "continuarà estant al costat" dels algerians, "la veritable força del canvi", als quals ha cridat a "canviar el curs dels esdeveniments (...) arrencar (les seves) aspiracions polítiques, socioeconòmiques i culturals a través de la mobilització unida".