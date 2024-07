El líder laborista va a votar en nom del "canvi" al Regne Unit

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Laborista britànic, Keir Starmer, favorit per ser el pròxim primer ministre del Regne Unit, ha anat a votar aquest dijous en un col·legi electoral del nord de Londres, en espera que les urnes confirmin el "canvi" que l'oposició ha anat reclamant.

"Vota canvi", ha reclamat Starmer per les xarxes socials, abans d'acudir amb la seva dona a exercir el seu dret de sufragi a Kentish Town. També ha difós un vídeo en el qual crida a girar full de 14 anys de governs conservadors al Regne Unit.

Entre els polítics que han anat a votar hi figura, a més, l'anterior líder laborista, Jeremy Corbyn, que en aquestes eleccions es presenta com a independent a Islington North, la circumscripció per la qual ocupa un escó des de fa més de quatre dècades.

Els sondejos vaticinen per al Partit Laborista no només la victòria sinó uns resultats sense precedents, per damunt fins i tot del rècord de 418 escons obtingut el 1997 per Tony Blair.