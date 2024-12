El líder jihadista de Síria contempla una transició de quatre anys prèvia redacció d'una nova Constitució

Promet la integració de les milícies kurdes-àrabs a les forces armades del país encara que rebutja la presència del PKK

MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -

El líder gihadista de Síria, Ahmed Husein al Shara, conegut com Abú Mohamed al Golani, ha estimat que el procés de transició a Síria després de la caiguda de l'expresident Bashar al Assad podria durar fins a quatre anys i que qualsevol elecció nacional haurà d'ocórrer sota un nou marc constitucional, para la redacció de la qual ha pronosticat un termini de 36 mesos.

En una entrevista amb la cadena panàrab Al Arabiya, el líder de l'organització gihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), abanderada de l'ofensiva rebel que va acabar amb el govern d'Al Assad a principis de mes, ha explicat que per a la celebració dels comicis fan falta dues condicions: la redacció d'una nova Constitució i un "cens exhaustiu" de la població.

Al Shara entén que la redacció d'una nova carta magna és imprescindible per crear "un marc polític durador" al país després de mig segle de dinastia assadista.

El líder gihadista també ha abordat un punt clau com és l'actual conflicte armat entre milícies sirianes proturcas i grups armats kurds-àrabs al nord del país.

En aquest sentit, Al Shara ha assegurat que la seva intenció és la d'incorporar les milícies kurdes a l'organigrama de defensa del país encara que ha indicat que un grup en concret, el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), designat per Ankara com a organització terrorista, no tindrà cabuda en aquest futur.

"No permetrem que Síria es converteixi en una plataforma de llançament per als atacs del PKK", ha assegurat Al Shara.