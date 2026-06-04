El líder de Hezbollah veu l'alto el foc una "capitulació" i demana la retirada de l'exèrcit israelià

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, Naim Qassem, ha rebutjat aquest dijous l'alto el foc entre el Líban i Israel després de qualificar-lo de "capitulació" i ha exigit el "cessament total" de les hostilitats, a més de la retirada de les tropes israelianes.
Qassem ha afirmat en un discurs que el cessament de les hostilitats acordat suposa un abandonament dels actes de resistència del Líban davant l'"agressió" continuada de l'exèrcit israelià, la qual cosa pel líder de Hezbollah equival a una "capitulació, una derrota i l'assoliment dels objectius de l'enemic".
"La declaració de Washington és un 'full de ruta' per a l'anihilació de part del poble libanès i la subjugació de la resta", ha indicat, després de reiterar que cal un "cessament total de l'agressió" d'Israel i la retirada de l'"ocupació israeliana" dels territoris libanesos.
Així mateix, ha assegurat que "convertir el desarmament" de les milícies en la base de qualsevol acord "suposa afeblir el Líban i amenaçar-ne l'existència, sembrar la divisió interna en interès d'Israel i permetre-li aconseguir políticament el que no ha pogut mitjançant la guerra".