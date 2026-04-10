El líder de Hezbollah demana al Govern del Líban "deixar de fer concessions gratuïtes" a Israel

El secretari general del partit-milícia xiïta Hezbollah, Naim Qassem, ha demanat aquest divendres al Govern del Líban "deixar de fer concessions gratuïtes" a Israel en l'ofensiva llançada el passat 2 de març contra el país i que fins avui ha deixat gairebé 1.900 morts.
Així, ha assegurat que "la resistència continuarà fins l'últim alè" en un missatge recollit per la cadena Al-Manar, afí al grup, a mesura que creix la tensió a la regió després que les forces israelianes hagin continuat bombardant el sud del Líban tot i que en principi el territori estava inclòs en l'acord d'alto el foc assolit dimarts entre els Estats Units (EUA) i l'Iran.
Ara, les autoritats libaneses es preparen per mantenir possibles negociacions directes amb el Govern israelià la setmana vinent a Washington, la capital dels EUA, mentre que Hezbollah ha qualificat els atacs israelians de "brutals i tirànics".
"Vull expressar el meu més sentit condol al nostre poble ferm i resistent a tot el Líban. L'enemic israelià s'ha mostrat impotent sobre el terreny davant els valents herois de la resistència, i ha estat incapaç de dur a terme la invasió terrestre tal com havia declarat repetidament. Els seus soldats i oficials han caigut en les emboscades dels mujahidins", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha acusat Israel de "canviar de posició", si bé ha afirmat que "no han aconseguit, en tota la seva operació de més de 40 dies, impedir que els míssils, projectils i drons arribessin als seus assentaments, fins a Haifa i més enllà de Haifa". "L'enemic ha quedat desconcertat per les tàctiques de resistència i la flexibilitat de moviments dels mujahidins", ha expressat.
Finalment ha reiterat que "la resistència continuarà" i ha manifestat que "l'entusiasme dels joves per anar al camp de batalla i el seu compromís infrangible són un far d'esperança i orgull".