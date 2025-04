El líder de Hezbollah avisa el Govern libanès que no entregarà les armes

Qassem avisa el president Aoun que un desarmament faria "un favor" a Israel i obre un debat sobre una "estratègia defensiva integrada"

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del partit milícia xiïta Hezbollah, Naim Qassem, ha avisat el Govern libanès que el grup no entregarà les armes i ha apostat en lloc d'això per la confecció d'una "estratègia defensiva integrada" amb l'exèrcit libanès.

El president del país, Joseph Aoun, va anunciar la setmana passada que havia pres la decisió de garantir que l'Estat aconseguís el monopoli de les armes per consolidar el precari alto el foc amb Israel des de novembre.

Aoun va recordar que aquesta petició està emparada en la resolució 1701 de l'ONU adoptada el 2006 després de l'anterior guerra entre Hezbollah i Israel, en què se subratlla que "no hi haurà armes sense el consentiment del Govern libanès i cap altra autoritat que la del Govern libanès".

Israel ha prosseguit de totes maneres amb els atacs contra els operatius de Hezbollah que violen el cessament d'hostilitats; més de 140 persones han mort en aquests atacs des de l'alto el foc.

"Desarmar Hezbollah per la força equivaldria a fer-li un favor a l'enemic", ha explicat Qassem en un discurs pronunciat aquest divendres, en què ha plantejat una estratègia de defensa "basada en el poder del país, els mitjans per enfortir l'exèrcit i aprofitar la resistència i les seves armes, però no sota la pressió de l'ocupació".

"Primer vegem com Israel respecta l'acord, com cessa els atacs i les violacions aèries, i després podrem discutir les altres clàusules de la resolució 1701", ha protestat Qassem durant la seva compareixença, recollida pels mitjans libanesos, abans d'insistir que un desarmament del grup "permetria a Israel entrar a tot el país".