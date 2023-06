El líder del Grup Wagner assegura que l'objectiu de la rebel·lió no era derrocar el Govern de Rússia

Prigojin afirma que les seves accions revelen "serioses bretxes" de seguretat "a tot el país"

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, ha dit aquest dilluns que el seu objectiu amb la rebel·lió armada no era derrocar el govern democràtic del president rus, Vladímir Putin, i ha afirmat que els mercenaris van girar cua "per evitar un vessament de sang".

"El propòsit era evitar la destrucció de Wagner i portar davant la justícia els qui van cometre tants errors en el transcurs de l'operació militar especial", ha assenyalat Prigojin, en parador desconegut i en les seves primeres declaracions després de la rebel·lió que va posar les forces russes en estat d'alerta al llarg del cap de setmana.

Així mateix, Prigojin ha indicat que si els mercenaris de Wagner haguessin estat al capdavant de les primeres operacions en sòl ucraïnès després d'anunciar-se l'"operació militar especial" --en al·lusió a la invasió russa d'Ucraïna--, els enfrontaments no haurien durat gaires dies, ha recollit el portal de notícies 'Meduza'.

"Les nostres accions han revelat serioses bretxes de seguretat a tot el país: vam bloquejar tots els aeròdroms i unitats militars. En 24 hores vam recórrer una distància similar a la de les tropes cap a Kíiv el 24 de febrer i des d'aquell mateix punt cap a Újhorod", ha subratllat el líder de Wagner.

Hores després de l'inici de la rebel·lió i davant l'avanç de les unitats del Grup Wagner cap a Moscou, el Kremlin va anunciar un acord que implica que Prigojin es traslladi a Bielorússia, a més de la retirada dels càrrecs per traïció contra ell i garanties de no encausar els membres del grup de mercenaris per les seves accions.