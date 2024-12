El líder d'HTS assegura que no hi haurà una altra guerra a Síria i demana la retirada de les milícies proiranianes

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del grup gihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani, l'home darrere de l'ofensiva llampec que ha aconseguit enderrocar al règim sirià de Bashar al-Assad, ha assegurat aquest dimarts que el país "no es ficarà en una altra guerra" i que la solució per a Síria passa per la "retirada de les milícies iranianes, Hezbollah i el règim".

"La gent està esgotada per la guerra. El país no està preparat per a una altra i no es ficarà en una altra", ha declarat des de Damasc al canal de notícies SkyNews.

En línia amb els seus esforços per tranquil·litzar a la població local, en particular a les minories com els cristians i els drusos, al-Julani ha assenyalat que "els seus temors són innecessaris, Déu ho vulgui. El país serà reconstruït. La por era per la presència del règim".

En els darrers dies, el líder d'HTS ha donat instruccions als seus combatents perquè es respecti en tot moment a la població civil. El Comandament General ha assegurat aquesta setmana que procedirà a detenir als qui "propaguin les diferències sectàries" i "amenacin a membres de minories", alhora que ha prohibit la imposició d'un codi de vestimenta obligatori per a les dones i ha garantit "les llibertats individuals" de tots els ciutadans del país asiàtic.

D'altra banda, al-Julani ha assenyalat que la solució per a Síria passa per la retirada de "les milícies iranianes", el partit-milícia xiïta "Hezbollah i (les forces) del règim", a qui ha acusat de cometre "les massacres que estem veient avui".