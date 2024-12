El líder d'HTS anuncia que publicarà una llista d'alts càrrecs responsables de torturar al poble sirià

Troben els cossos sense vida de 15 civils a la presó de Sednaya després de ser torturats, segons l'Observatori Sirià de DDHH

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El líder d'Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Organització per a l'Alliberament del Llevant), Ahmed al-Sharaa (conegut com Abu Mohammad al-Julani), ha anunciat aquest dimarts que publicarà una llista amb les identitats d'aquells alts càrrecs que han estat implicats en tortures contra la població civil de Síria durant el règim de Bashar al-Assad.

"No dubtarem en exigir responsabilitats als criminals, assassins, oficials de seguretat i de l'Exèrcit implicats en la tortura del poble sirià. Perseguirem als criminals de guerra i exigirem als països als quals van fugir que rebin el seu just càstig. Anunciarem una llista que inclou els noms dels més alts oficials implicats", ha indicat el líder islamista en un comunicat a Telegram.

Així mateix, ha assenyalat que oferiran recompenses a qui proporcioni informació sobre els alts comandaments de l'Exèrcit i dels serveis de seguretat implicats en crims de guerra. "Hem afirmat el nostre compromís de tolerància contra aquells les mans dels quals no estiguin tacades amb la sang del poble sirià, i hem concedit l'amnistia als qui estaven en servei obligatori", ha aclarit.

"La sang dels màrtirs innocents i els drets dels detinguts són una confiança que no permetrem que es malgasti ni s'oblidi", ha conclòs. Aquestes declaracions han tingut lloc després que iniciés en la vespra converses amb el Govern enderrocat de cara a la transferència de poder.

Hores abans, l'organització Defensa Civil Síria (SCD), coneguda com a 'cascos blancs', ha anunciat que ha conclòs les operacions de recerca de possibles detinguts en les cel·les secretes i soterranis de la presó de Sednaya, coneguda com el 'escorxador humà' de Síria i on haurien mort desenes de milers de persones presumptament contràries al Govern d'al-Assad.

Tal com han indicat a través d'un comunicat publicat al seu perfil d'X, la cerca --en la qual han participat fins a cinc equips-- "no ha descobert cap àrea amagada" dins les instal·lacions, malgrat que la presó va tenir entre les seves reixes a "milers d'individus innocents" i famílies dels desapareguts creien que alguns detinguts podien no haver sortit en els darrers dies en considerar que estaven a zones assegurades.

L'Observatori Sirià de Drets Humans ha assenyalat que en les tasques de cerca a la presó de Sednaya s'han trobat els cossos sense vida de 15 civils després d'haver estat torturats. Així mateix, ha assenyalat que des de principis d'any ha documentat la mort sota tortura i mala atenció mèdica de 69 civils a presons i centres de seguretat del règim.